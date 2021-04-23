Как будут ремонтировать объездную Харькова по программе Владимира Зеленского

В этом году начался капитальный ремонт объездной Харькова по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.
За два года планируется превратить две трети дороги в автодорогу европейского образца, написал глава Укравтодора Александр Кубраков в блоге на Liga.net.
По его словам, последний ремонт обхода Харькова состоялся не так давно — перед Евро-2012. Однако тогда основа дороги не была усилена, и через некоторое время она начала трескаться.
Работы, которые начались в этом году по программе президента Зеленского, касаются 58 км наиболее разрушенных участков. На 2021-2022 годы на их обновление выделено 1,8 млрд грн.
Восстановление объездной будет проходить в несколько этапов:
Сначала дорожники капитально обновят покрытие. С предусмотренной ГСТУ толщиной покрытия, качественным водоотведением и укрепленными обочинами.
Затем достроят на ряде перекрестков и полосах на подъем дополнительные переходно-скоростные полосы, чтобы разгрузить трафик и улучшить безопасность.
После этого отремонтируют мосты и путепроводы.
В самом конце будут установлены новые автомобильные знаки, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку, обустроят новые автобусные остановки.
В этом году ремонт начали уже на трех участках:
- от пгт Песочин до Белгородской развязки (трасса М-03);
- от Белгородской развязки до Роганского массива (трасса М-03);.
- от Роганского массива до пгт Безлюдовка (подъезд к Международному аэропорту Харьков).
Победу в тендерах получили две компании — Автомагистраль-Юг и Славдорстрой. Они начали работу на участках параллельно.
— Контроль выполнения ими работ трехступенчатый: это инженеры Службы автомобильных дорог, государственная Доркачество и независимый технадзор, — отметил Кубраков.
Как ранее сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, работы по строительству Южного обхода Днепра могут быть завершены к 30-й годовщине Независимости.
Отремонтированная в прошлом году дорога до сих пор идеальная
Обновление одной из важнейших дорог Луганской области, трассы Северодонецк-Станица Луганская, было проведено в прошлом году по программе президента Большая стройка.
Несмотря на суровые погодные условия этой зимой, состояние дорожного покрытия остается идеальным.