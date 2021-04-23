Как будут ремонтировать объездную Харькова по программе Владимира Зеленского

В этом году начался капитальный ремонт объездной Харькова по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

За два года планируется превратить две трети дороги в автодорогу европейского образца, написал глава Укравтодора Александр Кубраков в блоге на Liga.net.

По его словам, последний ремонт обхода Харькова состоялся не так давно — перед Евро-2012. Однако тогда основа дороги не была усилена, и через некоторое время она начала трескаться.

Работы, которые начались в этом году по программе президента Зеленского, касаются 58 км наиболее разрушенных участков. На 2021-2022 годы на их обновление выделено 1,8 млрд грн.

Восстановление объездной будет проходить в несколько этапов:

Сначала дорожники капитально обновят покрытие. С предусмотренной ГСТУ толщиной покрытия, качественным водоотведением и укрепленными обочинами.

Затем достроят на ряде перекрестков и полосах на подъем дополнительные переходно-скоростные полосы, чтобы разгрузить трафик и улучшить безопасность.

После этого отремонтируют мосты и путепроводы.

В самом конце будут установлены новые автомобильные знаки, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку, обустроят новые автобусные остановки.

В этом году ремонт начали уже на трех участках:

от пгт Песочин до Белгородской развязки (трасса М-03);

от Белгородской развязки до Роганского массива (трасса М-03);.

от Роганского массива до пгт Безлюдовка (подъезд к Международному аэропорту Харьков).

Победу в тендерах получили две компании — Автомагистраль-Юг и Славдорстрой. Они начали работу на участках параллельно.

— Контроль выполнения ими работ трехступенчатый: это инженеры Службы автомобильных дорог, государственная Доркачество и независимый технадзор, — отметил Кубраков.

Как ранее сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, работы по строительству Южного обхода Днепра могут быть завершены к 30-й годовщине Независимости.

Отремонтированная в прошлом году дорога до сих пор идеальная

Обновление одной из важнейших дорог Луганской области, трассы Северодонецк-Станица Луганская, было проведено в прошлом году по программе президента Большая стройка.

Несмотря на суровые погодные условия этой зимой, состояние дорожного покрытия остается идеальным.