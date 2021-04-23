Цього року розпочався капітальний ремонт об’їзної Харкова за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

За два роки планується перетворити дві третини дороги на автошлях європейського зразка, написав голова Укравтодору Олександр Кубраков у блозі на Liga.net.

За його словами, останній ремонт обходу Харкова відбувся не так давно — перед Євро-2012. Проте тоді основу дороги не посилили, і через деякий час вона почала тріскатися.

Роботи, які розпочалися цього року за програмою президента Зеленського, стосуються 58 км найбільш зруйнованих ділянок. На 2021-2022 років на їх оновлення виділено 1,8 млрд грн.

Відновлення об’їзної відбуватиметься в декілька етапів:

Спершу дорожники капітально оновлять покриття. Із передбаченою ДСТУ товщиною покриття, якісним водовідведенням та укріпленими узбіччями.

Потім добудують на низці перехресть та шляхів на підйом додаткові перехідно-швидкісні смуги, щоб розвантажити трафік та покращити безпеку.

Після цього відремонтують мости та шляхопроводи.

Наприкінці встановлять нові автомобільні знаки, бар’єрне огородження, нанесуть дорожню розмітку та облаштують нові автобусні зупинки.

Цього року ремонт розпочали вже на трьох ділянках:

від смт Пісочин до Бєлгородської розв’язки (траса М-03);

від Бєлгородської розв’язки до Роганського масиву (траса М-03);

від Роганського масиву до смт Безлюдівка (під’їзд до Міжнародного аеропорту Харків).

Перемогу у тендерах здобули дві компанії – Автомагістраль-Південь та Славдорбуд. Вони почали працювати на ділянках паралельно.

– Контроль виконання ними робіт триступеневий: це інженери Служби автомобільних доріг, державна Дор’якість та незалежний технагляд, – зазначив Кубраков.

Як раніше повідомив заступник голови Офісу президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, роботи з будівництва Південного обходу Дніпра можуть завершитися до 30-ї річниці Незалежності.

Відремонтована торік дорога досі ідеальна

Оновлення однієї з найважливіших доріг Луганщини, траси Сєвєродонецьк-Станиця Луганська, було проведено минулого року за програмою президента Велике будівництво.

Незважаючи на суворі погодні умови цієї зими, стан дорожнього покриття залишається ідеальним.