МОЗ озвучило правила відвідування церкви та організації богослужінь на Великдень

У МОЗ України озвучили рекомендації щодо дотримання карантину в Україні на період святкування Великодня 2021.

Про це під час брифінгу 23 квітня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Додаткових карантинних обмежень в Україні на період великодніх свят не планується, – зазначив Віктор Ляшко.

Однак є низка правил, яких необхідно буде дотримуватися цього дня:

відвідування громадських місць має відбуватися лише за умови використання захисних засобів – маски, яка закриває рот і ніс;

дотримання дистанції – відстань 1,5 м;

перебування людей у приміщенні – 1 людина на 4 кв. м.

Водночас лідерів релігійної спільноти закликали заохотити вірян до онлайн-богослужінь.

– МОЗ просить заохотити вірян до онлайн-богослужінь, збільшити кількість сесій та зменшити їхню тривалість, зафіксувати двері у відритому стані, щоб забезпечити повітрообмін всередині приміщення, – додав Віктор Ляшко.

Також МОЗ закликає не йти всією сім’єю цього дня до церкви.