Нацбанк определил банки-объекты критической инфраструктуры (СПИСОК)

Национальный банк Украины определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе страны.
Принятие такого решения предусмотрено ЗУ Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.
Кроме самого Нацбанка, в списке оказались еще 13 украинских банков. Все они включены в перечень системно важных банков.
Перечень банков
- Национальный банк Украины;
- УкрГазБанк;
- Південний;
- ПриватБанк;
- А-Банк;
- Альфа-Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТАСкомбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСибБанк;
- Universal Банк.
Какие критерии учитываутся
Согласно закону, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы.
Кроме того, это те банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.
Также большую роль играет значение банка для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.