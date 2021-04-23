PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Нацбанк определил банки-объекты критической инфраструктуры (СПИСОК)

Нацбанк определил банки-объекты критической инфраструктуры (СПИСОК)

Национальный банк Украины определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе страны.

Принятие такого решения предусмотрено ЗУ Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

Кроме самого Нацбанка, в списке оказались еще 13 украинских банков. Все они включены в перечень системно важных банков.

Читайте
Инфляция в Украине в 2021 году вырастет до 8% - Нацбанк

Перечень банков

  • Национальный банк Украины;
  • УкрГазБанк;
  • Південний;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСибБанк;
  • Universal Банк.

Какие критерии учитываутся

Согласно закону, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы.

Кроме того, это те банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Также большую роль играет значение банка для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

Источник: НБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка