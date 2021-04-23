Нацбанк определил банки-объекты критической инфраструктуры (СПИСОК)

Национальный банк Украины определил перечень банков, являющихся объектами критической инфраструктуры в банковской системе страны.

Принятие такого решения предусмотрено ЗУ Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

Кроме самого Нацбанка, в списке оказались еще 13 украинских банков. Все они включены в перечень системно важных банков.

Перечень банков

Национальный банк Украины;

УкрГазБанк;

Південний;

ПриватБанк;

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСибБанк;

Universal Банк.

Какие критерии учитываутся

Согласно закону, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы.

Кроме того, это те банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Также большую роль играет значение банка для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.