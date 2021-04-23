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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Нацбанк визначив банки-об’єкти критичної інфраструктури (СПИСОК)

Нацбанк визначив банки-об’єкти критичної інфраструктури (СПИСОК)

Національний банк України визначив перелік банків, що є об’єктами критичної інфраструктури в банківській системі країни.

Ухвалення такого рішення передбачено ЗУ Про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

Окрім самого Нацбанку, у списку опинилися ще 13 українських банків. Усі вони включені до переліку системно важливих банків.

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Перелік банків

  • Національний банк України;
  • УкрГазБанк;
  • Південний;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТасКомБанк;
  • Укрексімбанк;
  • УкрСибБанк;
  • Universal Банк.

Які критерії враховуються

Згідно з законом, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи.

Окрім цього, це ті банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Також велику роль відіграє значення банку для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес.

Джерело: НБУ

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