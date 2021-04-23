Нацбанк визначив банки-об’єкти критичної інфраструктури (СПИСОК)

Національний банк України визначив перелік банків, що є об’єктами критичної інфраструктури в банківській системі країни.
Ухвалення такого рішення передбачено ЗУ Про основні засади забезпечення кібербезпеки України.
Окрім самого Нацбанку, у списку опинилися ще 13 українських банків. Усі вони включені до переліку системно важливих банків.
Перелік банків
- Національний банк України;
- УкрГазБанк;
- Південний;
- ПриватБанк;
- А-Банк;
- Альфа-Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТасКомБанк;
- Укрексімбанк;
- УкрСибБанк;
- Universal Банк.
Які критерії враховуються
Згідно з законом, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи.
Окрім цього, це ті банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.
Також велику роль відіграє значення банку для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес.