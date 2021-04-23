Нацбанк визначив банки-об’єкти критичної інфраструктури (СПИСОК)

Національний банк України визначив перелік банків, що є об’єктами критичної інфраструктури в банківській системі країни.

Ухвалення такого рішення передбачено ЗУ Про основні засади забезпечення кібербезпеки України.

Окрім самого Нацбанку, у списку опинилися ще 13 українських банків. Усі вони включені до переліку системно важливих банків.

Перелік банків

Національний банк України;

УкрГазБанк;

Південний;

ПриватБанк;

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТасКомБанк;

Укрексімбанк;

УкрСибБанк;

Universal Банк.

Які критерії враховуються

Згідно з законом, до об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи.

Окрім цього, це ті банки, у яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Також велику роль відіграє значення банку для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес.