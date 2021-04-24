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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Вечеринка Тищенко во время карантина: штраф оплатит отель

Микола Тищенко

За вечеринку жены нардепа Николая Тищенко, которая состоялась во время карантина, будет нести ответственность отель.

Празднование прошло в заведении, расположенном в Подольском районе Киева. Администрация отеля должна уплатить минимальный штраф, предусмотренный законодательством. Он составляет 34 тыс. грн.

Об этом сообщил глава Госпродспоживслужбы Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

— За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо.

Олег Рубан отметил, что на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. В следующий раз сумма возрастет до 170 тыс. грн.

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Вечеринка Тищенко

Недавно народный депутат от политической фракции Слуга народа Николай Тищенко организовал вечеринку, несмотря на усиленный карантин. Празднование было посвящено дню рождения его жены.

На следующий день об инциденте сообщила полиция.

Фото: УНИАН

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