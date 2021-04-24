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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Вечірка Тищенка під час карантину: штраф сплатить готель

Микола Тищенко

 

За вечірку дружини нардепа Миколи Тищенка, яка відбулася під час карантину, буде нести відповідальність готель.

Святкування пройшло у закладі, що розташований у Подільському районі Києва. Адміністрація готелю повинна сплатити мінімальний штраф, передбачений законодавством. Він складає 34 тис. грн.

Про це повідомив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

– За це буде відповідати тільки адміністрація готелю і ресторану, Тищенко може лише як людина відповідати за це дійство.

Олег Рубан наголосив, що на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. Наступного разу сума зросте до 170 тис. грн.

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Вечірка Тищенка

Нещодавно народний депутат від політичної фракції Слуга народу Микола Тищенко організував вечірку попри посилений карантин. Святкування було присвячене дню народженню його дружини.

На наступний день про інцидент повідомила поліція.

Фото: УНІАН

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