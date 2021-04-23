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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Вечеринка в разгар карантина: Слуга народа накажет Тищенко штрафом

Микола Тищенко

Партия Слуга народа накажет депутата Николая Тищенко из-за вечеринки в честь дня рождения его жены во время строгого карантина.

В четверг, 22 апреля, состоялось заседание фракции в режиме онлайн, во время которого депутаты обсудили ситуацию и заслушали объяснения коллеги. В результате было принято решение наказать Николая Тищенко штрафом. Планируется, что он оплатит наибольшее денежное взыскание, которое предусмотрено законодательством.

Окончательное решение о наказании примет политический совет Слуги народа.

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Вечеринка Тищенко

Вечеринка Тищенко по случаю дня рождения его жены произошла в одном из столичных отелей в Днепровском районе. О нарушении карантинных правил во время празднования сообщила полиция 19 апреля.

По факту нарушения санитарных норм правоохранители открыли уголовное производство. Оно предусматривает штраф от 17 до 51 тыс. грн.

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