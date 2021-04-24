Украинские каналы ZIK, 112 и NewsOne, которые попали под санкции, больше не доступны для просмотра в YouTube на территории Украины.

Через поисковую систему все еще можно найти их и перейти по ссылке на их каналы в YouTube, однако сами трансляции не отображаются.

Вместо этого сообщается, что этот канал недоступен для просмотра в Украине.

Пользователь не может получить доступ ни к трансляции, ни к архивным видео.

Санкции против каналов

В феврале президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против трех украинских телеканалов — ZIK, 112 и NewsOne.

Читайте YouTube заблокировал трансляцию телеканала 112 Украина

Трансляцию их контента ограничили на территории страны, однако их YouTube-каналы оставались активными.

Подробнее о санкциях против украинских каналов читайте на Фактах ICTV.