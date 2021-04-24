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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

YouTube заблокував канали ZIK, 112 і NewsOne на території України

YouTube

Українські канали ZIK, 112 і NewsOne, які потрапили під санкції, більше не доступні для перегляду в YouTube на території України.

Через пошукову систему все ще можна знайти їх та перейти за посиланнями на їхні канали в YouTube, проте самі трансляції не відтворюються.

Замість цього повідомляється, що цей канал недоступний для перегляду в Україні.

Користувач не може отримати доступ ні до трансляції, ні до архівних відео.

Санкції проти каналів

У лютому президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти трьох українських телеканалів – ZIK, 112 і NewsOne.

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Трансляцію їхнього контенту обмежили на території країни, однак їхні YouTube-канали залишалися активними.

Детальніше про санкції проти українських каналів читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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