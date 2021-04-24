YouTube заблокував канали ZIK, 112 і NewsOne на території України

Українські канали ZIK, 112 і NewsOne, які потрапили під санкції, більше не доступні для перегляду в YouTube на території України.
Через пошукову систему все ще можна знайти їх та перейти за посиланнями на їхні канали в YouTube, проте самі трансляції не відтворюються.
Замість цього повідомляється, що цей канал недоступний для перегляду в Україні.
Користувач не може отримати доступ ні до трансляції, ні до архівних відео.
Санкції проти каналів
У лютому президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти трьох українських телеканалів – ZIK, 112 і NewsOne.
Трансляцію їхнього контенту обмежили на території країни, однак їхні YouTube-канали залишалися активними.
Детальніше про санкції проти українських каналів читайте на Фактах ICTV.