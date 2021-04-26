Британия направит в Черное море военные корабли для поддержки Украины - СМИ

Два десантных корабля Северного флота России Александр Отраковский и Кондопога остаются в Черном море, несмотря на то, что Россия уже завершила учения возле украинских границ и заявила об отводе войск.

Эти корабли участвовали в учениях возле оккупированного Крыма. Они отрабатывали учебные задачи с войсками Южного военного округа России.

— Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода, — сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Отвод войск РФ от границы

Ранее в России заявили, что отведут войска от украинской границы, но оставят всю военную технику 41-ой армии в развернутом полевом лагере под Воронежем.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, техника пробудет под Воронежем минимум до сентября, а после — примет участие в военных учениях Запад-2021.

При этом исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что войска можно перебросить к месту дислокации техники за считанные дни, что создает угрозу вторжения на территорию Украины.