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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Два больших военных корабля РФ остались в Черном море, несмотря на отвод войск

Два больших военных корабля РФ остались в Черном море, несмотря на отвод войск

Два десантных корабля Северного флота России Александр Отраковский и Кондопога остаются в Черном море, несмотря на то, что Россия уже завершила учения возле украинских границ и заявила об отводе войск.

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Эти корабли участвовали в учениях возле оккупированного Крыма. Они отрабатывали учебные задачи с войсками Южного военного округа России.

— Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода, — сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

Отвод войск РФ от границы

Ранее в России заявили, что отведут войска от украинской границы, но оставят всю военную технику 41-ой армии в развернутом полевом лагере под Воронежем.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, техника пробудет под Воронежем минимум до сентября, а после — примет участие в военных учениях Запад-2021.

При этом исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что войска можно перебросить к месту дислокации техники за считанные дни, что создает угрозу вторжения на территорию Украины.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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