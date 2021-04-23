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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Росія відведе не всі війська від українського кордону – CIT

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Росія відведе не всі війська від українського кордону, військова техніка 41-ої армії залишиться у розгорнутому польовому таборі під Воронежем.

Про це повідомляють дослідники Conflict Intelligence Team, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що техніка пробуде під Воронежем щонайменше до вересня.

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За словами міністра, пізніше вона візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

Дослідники CIT наголошують, що попри відведення військових, перекинути їх назад до кордонів можна буде протягом кількох днів.

– У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, – йдеться у дослідженні.

Відведення російських військ від кордонів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що російські війська закінчили навчання біля кордонів з Україно.

У п’ятницю 23 квітня Росія має почати відведення військових Південного і Західного округів.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Фото: Depositphotos

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