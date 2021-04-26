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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Два великі військові кораблі РФ залишилися в Чорному морі, попри відведення військ

Два великі військові кораблі РФ залишилися в Чорному морі, попри відведення військ

Два десантні кораблі Північного флоту Росії Олександр Отраківський і Кондопога залишаються у Чорному морі, попри те, що Росія вже завершила навчання біля українських кордонів і заявила про відведення військ. 

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Ці кораблі брали участь в навчаннях біля окупованого Криму. Вони відпрацьовували навчальні завдання з військами Південного військового округу Росії. 

– Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу, – повідомили в прес-службі Північного флоту РФ. 

Відведення військ РФ від кордону

Раніше в Росії заявили, що відведуть війська від українського кордону, але залишать всю військову техніку 41-ої армії в розгорнутому польовому таборі під Воронежем.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, техніка пробуде під Воронежем мінімум до вересня, а після – візьме участь у військових навчаннях Захід-2021.

Водночас дослідники Conflict Intelligence Team відзначають, що війська можна перекинути до місця дислокації техніки за лічені дні, що створює загрозу вторгнення на територію України.

Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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