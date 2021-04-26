Чорнобиль. Подорож: на ВДНГ відкрилася виставка про аварію на ЧАЕС

На ВДНГ відкрилася виставка Чорнобиль. Подорож, до якої входять сім блоків, присвячений Чорнобильській катастрофі. Серед яких архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, VR-подорож до Чорнобилю. Там на виставці представлені матеріали про те, як Зона відчуження живе зараз. Проте відвідати її кияни та гості столиці матимуть можливість лише тоді, коли у місті знімуть карантинні обмеження.

26 квітня виставку Чорнобиль. Подорож вже встигли відвідати президент України Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, який перебуває в Україні з візитом. До речі, гендиректор МАГАТЕ відвідав Україну вперше за 10 років.

Один з блоків розповідає про те, чому аварія на АЕС зробила Чорнобиль одним із найважливіших місць для світової науки, щоб вивчати роль атомної енергетики.

Також там є блок Природа, який демонструє те, як радіоактивне випромінювання впливає на флору, фауну та землю.

Окрім документальних матеріалів, на виставці представлені і роботи митці про аварію на ЧАЕС, зокрема української художниці Марії Примаченко. У блоці під назвою Сьогодні. Завтра продемонстровані проекти про Чорнобиль і концепції розвитку території.

Виставку було створено з ініціативи Офісу президента Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом з Державним агентством України з управління зоною відчуження, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Концепцією та реалізацією проекту займалася агенція Gres Todorchuk.











Не тільки туризм, а й наука: на ВДНГ відкрилася виставка Чорнобиль. Подорож / 3 фотографии

Вальс 86

Відомі українські виконавці презентували пісню Вальс 86, яка присвячена 35 роковинам Чорнобильської катастрофи.

Трек Вальс 86 виконали Олексій Потапенко, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, Надія Дорофеєва, Тарас Тополя, Аліна Паш та Юлія Саніна.