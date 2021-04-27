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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада приняла закон о заочном осуждении

Рада приняла закон о заочном осуждении

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении. За законопроект № 2164 проголосовали 258 народных депутатов.

Документ предусматривает, что процедуру заочного осуждения могут применять только к лицам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации — государстве, признаном страной-агрессором, и/или которые объявлены в международный розыск.

Прежде всего он направлен на подозреваемых по делам Майдана, которые бежали из Украины.

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Также принятый документ позволяет заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск в странах СНГ. Но вместе с тем закон определяет два основания для объявления в розыск подозреваемого:

  • если местонахождение подозреваемого неизвестно;
  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Закон про заочне засудження by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, документ позволяет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в случае отсутствия подозреваемого/обвиняемого при наличии постановления о его розыске на основе вышеприведенных оснований.

Верховная Рада приняла закон о заочном осуждении в первом чтении еще в феврале этого года.

Тогда его авторы объясняли, что этот проект закона урегулирует процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах дел Майдана.

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