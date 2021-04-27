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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада ухвалила закон про заочне засудження

Рада ухвалила закон про заочне засудження

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про заочне засудження. За законопроект № 2164 проголосували 258 народних депутатів.

Документ передбачає, що процедуру заочного засудження можуть застосовувати лише до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України або в Російській Федерації – державі, яка визнана країною-агресором, і/або які оголошені в міжнародний розшук.

Передусім він спрямований на підозрюваних у справах Майдану, які втекли з України.

Також ухвалений документ дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук у країнах СНД. Але разом з тим закон визначає дві підстави для оголошення в розшук підозрюваного:

  • якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
  • якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, документ дозволяє розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного/обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук на основі вищенаведених підстав.

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