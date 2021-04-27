Украина должна вести переговоры по Донбассу на всех существующих площадках — Ермак

Украине необходимо продолжать переговоры о прекращении войны на Донбассе во всех существующих форматах и ​​на всех площадках.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире одного украинского телеканала.

— Сегодня вся команда президента Владимира Зеленского продолжает работать. Необходимо работать во всех направлениях и форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю спокойствие, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей, а также закончить войну, — объяснил он.

По словам Ермака, переговоры по ситуации на Донбассе очень непростые, но их нужно обязательно продолжать.

Он отметил, что в 2020 году путем переговоров удалось достичь на несколько месяцев полного прекращения огня на Востоке, хотя и после режима тишины выявляли нарушения.

— Те несколько месяцев позволили сохранить жизнь наших героев и людей на фронте, — сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, он работает над организацией встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Однако сейчас не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров.

— Я абсолютно уверен, что переговоры будут очень содержательными, потому что есть много тем для них, — добавил он.

Ермак отметил, что нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабря 2019 года во время саммита Нормандского формата, и вообще обсудить большое количество вопросов.

По его мнению, эти переговоры могут стать знаковыми и действительно историческими.

Встреча Зеленского и Путина

Накануне Зеленский поручил организовать встречу с Путиным. По его словам, все идет к тому, что она состоится.

Организацией будет заниматься руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Ранее он предполагал, что встреча может пройти на Донбассе.

Источник: 24 канал