Україна повинна вести переговори щодо Донбасу на всіх існуючих майданчиках – Єрмак

Україні необхідно продовжувати переговори щодо припинення війни на Донбасі у всіх існуючих форматах і на всіх майданчиках.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у ефірі одного українського телеканалу.

– На сьогодні вся команда президента Володимира Зеленського продовжує працювати. Необхідно працювати у всіх напрямках і форматах. Тому що ми не знаємо, врешті-решт, який формат принесе на нашу землю спокій, коли ми зможемо повернути всі наші території і всіх наших людей, а також закінчити війну, – пояснив він.

За словами Єрмака, переговори щодо ситуації на Донбасі дуже непрості, але їх потрібно обов’язково продовжувати.

Він зазначив, що у 2020 році через переговори вдалося досягти на декілька місяців повного припинення вогню на Сході, хоч і після режиму тиші виявляли порушення.

– Ті декілька місяців дали можливість зберегти життя наших героїв та наших людей на фронті, – сказав Єрмак.

За словами керівника ОП, він працює над організацією зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна. Однак зараз не відома ні дата, ні місце проведення цих переговорів.

– Я абсолютно впевнений, що переговори будуть дуже змістовними, тому що є багато тем, – додав він.

Єрмак наголосив, що потрібно підвезти підсумки, які були досягнуті в грудні 2019 року під час саміту Нормандського формату, і загалом обговорити велику кількість питань.

На його думку, ці переговори можуть стати знаковими і дійсно історичними.

Зустріч Зеленського та Путіна

Напередодні Зеленський доручив організувати зустріч з Путіним. За його словами, все йде до того, що вона відбудеться.

Організацією займатиметься керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше він припускав, що зустріч може пройти на Донбасі.

Джерело: 24 канал