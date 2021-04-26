Компания Нафтогаз установила годовой тариф на газ в размере 7,96 за куб. м. Он будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

В компании отметили, что действующих клиентов автоматически переведут на тарифный план Фиксированный с 1 мая. А новые смогут выбрать тарифный план в заявлении на присоединение. Также в Нафтогазе объяснили, что клиент может досрочно прекратить срок действия тарифа, если захочет перейти на другой.

Кроме того, независимо от тарифного плана, потребители ежемесячно должны будут оплатить счет за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

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Клиенты, у которых есть льготы или субсидии, также могут подключиться к тарифному плану Фиксированный, ведь его изменение не влияет на их наличие или начисление.

Напротив, в компании утверждают, что с годовым тарифным планом можно легко и удобно рассчитать субсидии, поскольку цена на газ является фиксированной на весь год.

Годовой тариф на газ

В апреле этого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым вводится годовой тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.

Согласно документу, все компании-поставщики должны были до 25 апреля сделать расчеты и обнародовать на своих сайтах годовую цену на газ.

Источник: Нафтогаз