Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

У ньому він розповів про російську агресію, підготовку зустрічі з Володимиром Путіним, підтримку Європи і реформи в Україні.

Головні тези з інтерв’ю Володимира Зеленського – читайте на Фактах ICTV.

Про відведення Росією військ

Президент зазначив, що повідомлення про відведення російських військ від українського кордону до місць постійної дислокації зменшують напругу. Але, на його думку, потрібно оцінювати цей процес за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено.

– Ми з першого дня цієї кризової ситуації говорили просту річ – будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому. Зараз у Європі є тільки одна війна – проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати.

Володимир Зеленський зазначив: Україна точно знає, як прийти до миру, але потрібна політична воля іншої сторони. Він додав, що гарантій спокою та повної безпеки на європейському континенті не буде доти, доки немає миру в Україні.

Про зустріч з Путіним

Глава держави запевнив, що зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним обов’язково відбудеться. Адже вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру.

Про місце зустрічі і порядок денний переговорів поки нічого невідомо. Але Володимир Зеленський не відкидає варіанту проведення зустрічі у Ватикані.

– Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті, – зазначив президент.

Про підтримку Європи

На думку президента, зараз Україна фактично говорить одним голосом з Європою, реагуючи на російську агресію і спроби ескалації конфлікту.

– Україна отримала підтримку як на рівні Євросоюзу, так і на рівні окремих держав Європи. Але все ж будемо відвертими. Війна на Донбасі триває восьмий рік, ми постійно втрачаємо наших військових. Це потрібно припинити.

Але, за його словами, якщо досі не вдалося досягти миру і припинити єдину війну у Європі, то це вказує на те, що потрібно докласти до цього більше спільних зусиль.

Володимир Зеленський переконаний, що це вкрай важливо, передусім, з точки зору євроатлантичної безпеки.

Про реформи

За словами глави держави, попри усі загрози, Україна активно трансформується, оскільки проведення реформ – це також один з інструментів захисту.

Тому він переконаний, що зараз потрібно зробити все, що робили інші країни нашого регіону, після розпаду радянського табору.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив, що інвестувати в Україну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу.

Також він нагадав, що зараз в Україні активно проводять земельну реформу, модернізують фінансовий сектор, оновлюють інфраструктуру і розвивають інструмент концесій.