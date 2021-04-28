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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Прожиточный минимум в Украине хотят повысить за счет привязки к средней зарплате

ринок, ціни

В Украине хотят повысить прожиточный минимум. Это предлагают сделать за счет его привязки к средней зарплате по стране.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

— В законопроекте №3515 я предложила связать прожиточный минимум со средним уровнем заработной платы. Сначала я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%, — отметила она.

Также Третьякова объяснила, что в законопроекте предусматривается, что в течение 10 лет прожиточный минимум будет расти на 1% — до 50%. По ее словам, если повысить его сразу до 50%, то это разбалансирует госбюджет.

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Повышение прожиточного минимума

В марте этого года в Минсоцполитики уже заявляли, что хотят увеличить прожиточный минимум для расчета основных соцгарантий, таких как пенсия и зарплата.

В частности, до 2024 года его планируют увеличить на 25%. Также планируется постепенного повышать прожиточный минимум до его реальной величины.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособного человека составляет 2270 грн.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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