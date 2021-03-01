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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 1,6 тыс. грн — где платят больше

За год размер номинальной заработной платы (с учетом премий, надбавок, отчислений и так далее) в Украине увеличился на 1,6 тыс. грн. В январе 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 12 337 грн.

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 1,6 тыс. грн — где платят больше

В прошлом году она составляла 10 727 грн — это на 15% меньше. Самые высокие выплаты в январе 2021 года получили украинцы, которые работают в сфере финансов и страхования. В среднем это 24 095 грн. На втором месте — представители IT-индустрии. Им выплатили около 21 941 грн.

По статистике регионов, самые высокие зарплаты в январе насчитали в Киеве, в среднем — 17 533 грн. Меньше получили жители Кировоградской области — около 9 780 грн.

Средняя зарплата в Украине в январе 2021

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Кто получает самые высокие зарплаты в Украине, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Госслужба статистики Украины

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