В Україні хочуть підвищити прожитковий мінімум. Це пропонують зробити за рахунок його прив’язки до середньої зарплати по країні.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова.

– У законопроекті №3515 я запропонувала зв’язок прожиткового мінімуму із середнім рівнем заробітної плати. Спочатку я пропоную, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%, – зазначила вона.

Також Третьякова пояснила, що у законопроекті передбачається, що протягом 10 років прожитковий мінімуим зростатиме на 1% – до 50%. За її словами, якщо підвищити його відразу до 50%, то це розбалансує держбюджет.

Підвищення прожиткового мінімуму

У березні цього року у Мінсоцполітики вже заявляли, що хочуть збільшити прожитковий мінімум для розрахунку основних соцгарантій, таких як пенсія і зарплата.

Зокрема, до 2024 року його планують збільшити на 25%. Також планують поступового підвищувати прожитковий мінімум до його реальної величини.

Зараз прожитковий мінімум для працездатної людини становить 2 270 грн.