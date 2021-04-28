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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс

Верховная Рада Украины

Верховная Рада приняла Закон Украины О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (рег. 2194).

284 народных депутата проголосовали за соответствующий законопроект.

Закон реформирует систему управления в сфере земельных отношений и снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса.

Целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Какие изменения предусматривает законопроект №2194?

Документ вносит изменения в Земельный кодекс по дерегуляции земельных отношений и предусматривает:

  • Земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
  • Вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков.
  • Появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в частности объединенных.
  • Отмена института государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.
  • Исключение норм, которые ограничивают возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
  • Отменяется процедура выдачи специальных разрешений на снятие и перенос почвенного покрова земельных участков, но вводится общее правило по определению требований по сохранению поверхностного слоя почвы.
  • Постепенный отказ от “бумажной” технологии составления документации по землеустройству и технической документации по оценке земель. Она должна разрабатываться в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью.

Рада начала рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №2194 еще 16 марта.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, преимущественно от депутатов из фракций Оппозиционная платформа — За жизнь и Батькивщина.

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По регламенту работы Верховной Рады, депутаты не могут рассматривать другие вопросы, пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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