Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада прийняла Закон України Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. 2194).

284 народні депутати проголосували за відповідний законопроект.

Закон реформує систему управління у сфері земельних відносин та знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.

Метою законопроекту є передача земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) в комунальну власність.

Які зміни передбачає законопроект №2194?

Документ вносить зміни до Земельного кодексу щодо дерегуляції земельних відносин і передбачає:

Землі державної власності за межами населених пунктів переходять до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Вводиться переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок.

З’являється механізм фіксування в Державний земельний кадастр меж територій територіальних громад, зокрема об’єднаних.

Скасування інституту державної експертизи землевпорядної документації та численні узгодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.

Виключення норм, що обмежують можливість іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Скасування процедури видачі спецдозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, але вводиться загальне правило щодо визначення вимог щодо збереження поверхневого шару ґрунту.

Поступова відмова від “паперової” технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Вона повинна розроблятися в електронному вигляді і завірятися електронним цифровим підписом.

Рада розпочала розгляд у повторному другому читанні законопроекту №2194 ще 16 березня.

До законопроекту надійшло 3 128 пропозицій та поправок, переважно від депутатів із фракцій Опозиційна платформа – За життя і Батьківщина.

За регламентом роботи Верховної Ради, депутати не можуть розглядати інші питання, доки не закінчать розгляд розпочатого законопроекту.