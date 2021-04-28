Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада прийняла Закон України Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. 2194).
284 народні депутати проголосували за відповідний законопроект.
Закон реформує систему управління у сфері земельних відносин та знімає штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу.
Метою законопроекту є передача земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання його функцій) в комунальну власність.
Які зміни передбачає законопроект №2194?
Документ вносить зміни до Земельного кодексу щодо дерегуляції земельних відносин і передбачає:
- Землі державної власності за межами населених пунктів переходять до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.
- Вводиться переважне право орендарів на купівлю земельних ділянок.
- З’являється механізм фіксування в Державний земельний кадастр меж територій територіальних громад, зокрема об’єднаних.
- Скасування інституту державної експертизи землевпорядної документації та численні узгодження землевпорядної документації органами виконавчої влади.
- Виключення норм, що обмежують можливість іноземців та іноземних юросіб купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
- Скасування процедури видачі спецдозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, але вводиться загальне правило щодо визначення вимог щодо збереження поверхневого шару ґрунту.
- Поступова відмова від “паперової” технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Вона повинна розроблятися в електронному вигляді і завірятися електронним цифровим підписом.
Рада розпочала розгляд у повторному другому читанні законопроекту №2194 ще 16 березня.
До законопроекту надійшло 3 128 пропозицій та поправок, переважно від депутатів із фракцій Опозиційна платформа – За життя і Батьківщина.
За регламентом роботи Верховної Ради, депутати не можуть розглядати інші питання, доки не закінчать розгляд розпочатого законопроекту.