Подол — визитная карточка Киева. Без него невозможно представить столицу. Но то, что должно было быть национальной гордостью, страдает от наступления бетона.

На рекламных проспектах заявлено: здесь будет жилье премиум-класса. Изысканный стиль — дорого, роскошно. Из окон — невероятные виды Подола. Впрочем, ради них этот самый Подол беспощадно разрушается. Земля под высоткой — уникальные склоны заповедника

Эта история началась во времена мэра Омельченко, еще в 2002 году. Тогда Горсовет отдал землю в аренду Украинскому обществу слепых (УОС). Те впоследствии передали бесценные сотки застройщику с благой целью — обеспечить людей с нарушениями зрения социальным жильем.

— Застройка Подол Гранд Винтаж отражает в себе все коррупционные составляющие, которые только могут быть в строительстве, ведь это историческая местность, – говорит Татьяна Максименко, общественная активистка.

Здесь были дважды отменены разрешения на строительство. Согласно закону всё должно было бы остановиться, но этого не произошло. За это время на площадке сменилось уже три застройщика. Последний уверяет, что действует по закону.

Выводы независимой экспертизы указывают на многочисленные нарушения при выделении земельных участков и ведении строительства. Разрешение имели на один участок, а застраивают и смежный, который в аренде у ООО Фундация Качественное жилье.

Именно эта часть элитного комплекса также блокирует и реконструкцию школы, которая должна была открыться уже осенью.

— Их застройка перекрывает свет. Это грозит, например, тем, что мы не сможем сдать это здание в эксплуатацию как школу, — говорит Юрий Билецкий, соучредитель частной школы.

И это в районе, обрастающем новыми высотками на глазах. Тут в местные школы уже очередь. Но у застройщика свой взгляд на ситуацию. Говорит, что в документах нет о школе ни слова.

— Это совсем не так. Это здание было построено в 60-х годах прошлого столетия. Здесь была советская школа, подольская, очень известная. В 90-х, когда развалился Советский Союз, здание несколько раз сменило руки, — отмечает Андрей Дудник, инвестор школы.

Здание старой школы тогда оказалось в залоге банка. В 2019 году его выкупили частные инвесторы, восстановив историческую справедливость

— Я действительно руководствовался тем, что делаю белое дело, что будет очередь из политиков, чиновников, неравнодушных людей, которые будут поддерживать это, помогать, – добавляет Дудник.

Вместо этого — бесконечные тяжбы с застройщиком высотки. Ситуация дошла до обысков и возбуждения уголовного дела.

Сотрудники УОС выходили на митинги, потому что люди с инвалидностью искренне верят, что получат жилье в элитном доме. Документы о выделении квартир есть, но никакой печати или подписи там нет. Пока это просто обещание.

Апелляционный суд решил, что участок заповедной земли был передан Обществу слепых с нарушением процедуры. Застройщик готовит кассацию.

Тем временем школа завершает ремонт и надеется при любых обстоятельствах открыться первого сентября.

Выпускники освобождаются от ГИА

В учебном году 2020/2021 ученики, которые завершают обучение, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Однако они сохраняют за собой право пройти ее по собственному желанию.

По информации ведомства, законодательством не предусмотрено выборочное освобождение от прохождения ГИА по какому-то одному или нескольким предметам. Кроме того, закон не освобождает от прохождения ВНО выпускников, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2021 году.