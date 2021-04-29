Поділ — візитна картка Києва. Без нього неможливо уявити українську столицю. Але те, що мало бути національною гордістю, потерпає від наступу бетону.

На рекламних проспектах заявлено: тут буде житло преміум-класу. Вишуканий стиль – дорого, розкішно. З вікон – неймовірні види Подолу. Втім, заради них цей самий Поділ нещадно руйнується. Земля під висоткою — унікальні схили заповідника.

Ця історія почалась за часів мера Омельченка, ще у 2002 році. Тоді Міськрада віддала землю в оренду Українському товариству сліпих (УТОС). Ті згодом передали безцінні сотки забудовнику з добрими намірами — забезпечити людей з вадами зору соціальним житлом.

Забудова Поділ Гранд Вінтаж відображає в собі всі корупційні складові, які тільки можуть бути в будівництві, тому що це історична місцевість, – говорить Тетяна Максименко, громадська активістка.

Тут двічі було скасовано дозволи на будівництво. Відповідно до закону все мало б зупинитись, але цього не сталося. За цей час на майданчику змінилося вже три забудовники. Останній запевняє, що діє за законом.

Висновки незалежної експертизи свідчать про численні порушення під час виділення земельних ділянок та ведення будівництва. Дозвіл мали на одну ділянку, а розбудовують і суміжну, яка в оренді у ТОВ Фундація Якісне житло.

Саме ця частина елітного комплексу ще й блокує реконструкцію школи, яка мала б відкритися вже восени.

– Їхня забудова перекриває світло. Це загрожує, наприклад, тим, що ми не зможемо здати цю будівлю в експлуатацію як школу, — говорить Юрій Білецький, співзасновник приватної школи.

І це в районі, який заростає новими висотками на очах. Тут до місцевих шкіл вже черга. Але забудовник має свій погляд на ситуацію. Говорить, що у документах про школу нема ні слова.

– Це зовсім не так. Ця будівля була зведена в 60-х роках минулого сторіччя. Тут була радянська школа, подільська, дуже відома. У 90-х, коли розвалився Радянський Союз, будівля кілька разів міняла власника, – зазначає Андрій Дудник, інвестор школи.

Будівля старої школи тоді опинилася в заставі банку. У 2019 році її викупили приватні інвестори, відновивши історичну справедливість.

– Я справді керувався тим, що роблю білу справу, що буде черга політиків, чиновників, небайдужих людей, які підтримуватимуть це, допомагатимуть, – додає Дудник.

Натомість – нескінченна суперечка із забудовником висотки. Ситуація дійшла до обшуків і порушення кримінальної справи. Працівники УТОС виходили на мітинги, бо люди з інвалідністю щиро вірять, що отримають житло в елітному будинку.

Документи про виділення квартир є, але жодної печатки чи підпису там немає. Поки що це просто обіцянка.

Апеляційний суд вирішив, що ділянку заповідної землі було передано Товариству сліпих із порушенням процедури. Забудовник готує касацію.

Тим часом школа завершує ремонт і сподівається за будь-яких обставин відкритися першого вересня.

Випускники звільняються від ДПА

У навчальному році 2020/2021 учні, які завершують навчання, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Однак вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням.

За інформацією відомства, законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА з якогось одного чи кількох предметів. Крім того, закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.