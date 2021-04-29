Новий механізм розрахунку тарифу на електроенергію буде до липня – Галущенко

Міністерство енергетики до 1 липня представить нову модель спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО).

Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко. За його словами, нова модель враховуватиме всі питання забезпечення населення електроенергією.

– Вчора продовжили стару модель ПСО на два місяці. Це означає, що до 1 липня ми представимо нову модель, – сказав Галущенко під час засідання парламенту.

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Також, за словами міністра, розглядається питання формування тарифів на електроенергію залежно від обсягів споживання.

Тариф на електроенергію

Напередодні Кабмін продовжив дію тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаль, згідно з постановою, постачальники універсальних послуг, які забезпечують електроенергією побутових споживачів, отримуватимуть її від Укргідроенерго та Енергоатома.

Раніше у цьому процесі також було задіяне державне підприємство Гарантований покупець.