РФ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговоров — Арестович

Российская сторона в ТКГ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговорного процесса, заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.
По словам Арестовича, сказал об этом представитель РФ, чье имя он не может разглашать из-за дипломатического этикета.
— Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и Украина должна вести переговоры с “ОРДЛО”.
Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины, — рассказал Арестович в эфире одного из телеканалов.
Представитель РФ, по словам Арестовича, также сказал, что речь о “республиках”, естественно не идет.
Встреча ТКГ
Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, вопрос заблокировали “представители Л/ДНР”, а следующая встреча ТКГ пройдет уже 17 мая.