PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

РФ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговоров — Арестович

РФ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговоров — Арестович

Российская сторона в ТКГ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговорного процесса, заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Читайте
Байден может обсудить Украину на встрече с Путиным

По словам Арестовича, сказал об этом представитель РФ, чье имя он не может разглашать из-за дипломатического этикета.

— Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и Украина должна вести переговоры с “ОРДЛО”.

Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины, — рассказал Арестович в эфире одного из телеканалов.

Представитель РФ, по словам Арестовича, также сказал, что речь о “республиках”, естественно не идет.

Встреча ТКГ

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, вопрос заблокировали “представители Л/ДНР”, а следующая встреча ТКГ пройдет уже 17 мая.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка