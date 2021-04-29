РФ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговоров — Арестович

Российская сторона в ТКГ признала, что представители “ОРДЛО” не являются субъектами переговорного процесса, заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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По словам Арестовича, сказал об этом представитель РФ, чье имя он не может разглашать из-за дипломатического этикета.

— Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и Украина должна вести переговоры с “ОРДЛО”. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины, — рассказал Арестович в эфире одного из телеканалов.

Представитель РФ, по словам Арестовича, также сказал, что речь о “республиках”, естественно не идет.

Встреча ТКГ

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, вопрос заблокировали “представители Л/ДНР”, а следующая встреча ТКГ пройдет уже 17 мая.