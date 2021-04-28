Тристороння контактна група не змогла домовитися про пасхальне перемир’я.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, питання заблокували “представники Л/ДНР”.

Наступна зустріч ТКГ відбудеться 17 травня.

Зустріч Зеленського та Путіна

20 квітня президент України Володимир Зеленський записав відео, під час якого він звернувся до очільника Росії Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися для обговорення ситуації на Донбасі.

Водночас Путін заявив, що Києву потрібно спочатку зустрічатися з представниками “ЛНР” і “ДНР”. Однак Україна не буде проводити жодних зустрічей з ними.

Детальніше про зустріч Зеленського та Путіна читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Гончаренко

Фото: ООС