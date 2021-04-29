РФ визнала, що представники “ОРДЛО” не є суб’єктами переговорів – Арестович

Російська сторона у ТКГ визнала, що представники “ОРДЛО” не є суб’єктами переговорного процесу, заявив спікер української делегації Олексій Арестович.

Читайте Байден може обговорити Україну на зустрічі з Путіним

За словами Арестовича, сказав про це представник РФ, чиє ім’я він не може розголошувати через дипломатичний етикет.

– Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з “ОРДЛО”. Однак сьогодні один високопоставлений представник з російської сторони, не буду говорити хто, все-таки є дипломатичний етикет, сказав: ми, природно, визнаємо територіальну цілісність України, – розповів Арестович в ефірі одного з телеканалів.

Представник РФ, за словами Арестовича, також сказав, що мова про “республіки”, природно не йде.

Зустріч ТКГ

Тристороння контактна група не змогла домовитися про пасхальне перемир’я, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, питання заблокували “представники Л/ДНР”, а наступна зустріч ТКГ пройде вже 17 травня.