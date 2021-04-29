За первый квартал текущего года ежемесячный объем НДС, сформированный скрутками, уменьшился на 23% по сравнению с октябрем — декабрем 2020 года.

Операция Детенизация по противодействию налоговым скруткам и правонарушениям в сфере налогообложения, стартовавшая в марте 2021 года продолжается, пишет руководитель государственной службы Вадим Мельник в своем Facebook.

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В ходе операции по материалам Государственной фискальной службы заблокировано формирование фиктивного налогового кредита по НДС в сумме 1,185 млрд грн.

Сотрудничество с ГНС, правоохранительными органами и легальным бизнесом позволило сломать тренд роста схемного НДС, за счет чего происходило вымывание средств из государственного бюджета и фондов развития.

— Нам есть что совершенствовать в нашей работе для минимизации налоговых правонарушений до того уровня, когда они перестанут угрожать экономической безопасности страны. Политическая воля для реализации и необходимый инструментарий, имеющийся у ГФС, — потому продолжим реализацию оперативных и стратегических шагов для искоренения теневой экономики, — отметил Мельник.

Вадим Мельник руководит ГФС с декабря 2020 года.

Нафтогаз объявил цену на газ

Нафтогаз Украины как поставщик последней надежды (ППН) установил цену на газ в мае для клиентов, которые внезапно потеряли поставщика, 9,57 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По состоянию на сегодня в Украине почти 650 тыс. таких домохозяйств.