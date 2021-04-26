Нафтогаз Украины как поставщик “последней надежды” (ППН) установил цену на газ в мае для клиентов, которые внезапно потеряли поставщика, 9,57 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По состоянию на сегодня в Украине почти 650 тыс. таких домохозяйств.

В дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

Клиенты, которые перейдут к ГК Нафтогаз Украины как к рыночному поставщику сейчас, в мае сэкономят 20% на платежке за газ.

Нафтогаз призывает клиентов ППН не медлить с избранием рыночной компании и в кратчайшие сроки подать заявку-присоединение.

Заявку на присоединение к ГК Нафтогаз Украины можно подать:

онлайн – на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24;

офлайн – в отделениях банка ПУМБ и сети Ощадбанка.

Чтобы оформить заявку клиенту нужно:

заполнить короткую форму,

предоставить паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласии совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также указать EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

Основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе. На май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн/куб. м в эквиваленте.

Причины роста цены на газ:

повышенный спрос на ресурс из-за низкой среднемесячной температуры (нынешний апрель в среднем на 3°С холоднее климатической нормы);

низкие запасы газа (по состоянию на 22 апреля 2021 года подземные хранилища Европы заполнены лишь на 29%, что вдвое меньше, чем в 2020 году);

рост цен на эмиссию СО2 в Европе.

Годовой тариф на газ

Компания Нафтогаз установила годовой тариф на газ в размере 7,96 за куб. м. Он будет действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Действующих клиентов автоматически переведут на тарифный план Фиксированный с 1 мая. А новые смогут выбрать тарифный план в заявлении на присоединение.

Клиент может досрочно прекратить срок действия тарифа, если захочет перейти на другой.

Кроме того, независимо от тарифного плана, потребители ежемесячно должны будут оплатить счет за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

Источник: Нафтогаз