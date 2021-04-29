За перший квартал поточного року щомісячний обсяг ПДВ, сформований скрутками, зменшився на 23% порівняно з жовтнем – груднем 2020 року.

Операція детінізація з протидії податковим скруткам і правопорушенням у сфері оподаткування, що стартувала в березні 2021 року триває, пише керівник Державної служби Вадим Мельник у своєму Facebook.

В ході операції за матеріалами Державної фіскальної служби заблоковано формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ у сумі 1,185 млрд грн.

Співпраця з ДПС, правоохоронними органами та легальним бізнесом дозволила зламати тренд зростання схемного ПДВ, за рахунок чого відбувалося вимивання коштів з державного бюджету та фондів розвитку.

– Нам є що вдосконалювати в нашій роботі для мінімізації податкових правопорушень до того рівня, коли вони перестануть загрожувати економічній безпеці країни. Політична воля для реалізації і необхідний інструментарій, наявний у ДФС, – тому продовжимо реалізацію оперативних і стратегічних кроків для викорінення тіньової економіки, — зазначив Мельник.

Вадим Мельник керує ДФС з грудня 2020 року.

Нафтогаз оголосив ціну на газ

Нафтогаз України як постачальник останньої надії (ПОН) встановив ціну на газ у травні для клієнтів, які раптово втратили постачальника, 9.57 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Станом на сьогодні в Україні майже 650 тис. таких домогосподарств.