Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Політика

Кремль відмовляється зустрічатись із Зеленським на нейтральній території

У Кремлі вже відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він наразі не знає, чи готовий президент Росії зустрітися на нейтральній території. За його словами, Москва нібито не отримувала офіційної пропозиції від Києва.

Окрім того, у Кремлі вкотре наголосили, що говорити про війну на Донбасі, Путін із Зеленським не буде.

Водночас Росія традиційно відхрещується від бойовиків ОРДЛО. Адже у російській владі заявляють, що РФ не є учасником конфлікту, тож і про мир Україна має говорити з ватажками бойовиків.

Між тим Путін каже, що обговорювати відповідну тему готовий лише у Нормандському форматі. Натомість, за словами Пєскова, про двосторонні відносини поспілкуватися не проти і в Москві.

Також у Кремлі заявили, що не дозволять Києву повернути контроль над кордоном і окупованими районами Донбасу без проведення там місцевих виборів та амністії терористів.

Читайте
Жодних переговорів з терористами: Зеленський жорстко відповів на пропозицію Путіна

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися із Володимиром Путіним у Ватикані. Про це він сказав одному іноземному виданню.

На думку глави держави, ця зустріч необхідна для припинення війни на Донбасі. А Ватикан — це ідеальне місце для діалогу про мир.

Зеленський наголосив, що зустріч із президентом РФ обов’язково відбудеться. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах, а також коли і де будуть погоджені кроки, які прискорять мир, – це відкриті питання.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не допустити червону зону: Зеленський перед Великоднем зустрівся з очільниками церков
Не допустити червону зону: Зеленський перед Великоднем зустрівся з очільниками церков
Засідання РНБО щодо ескалації конфлікту з РФ відбудеться за кілька тижнів – ОП
Засідання РНБО щодо ескалації конфлікту з РФ відбудеться за кілька тижнів – ОП
Про війну, зустріч із Путіним і підтримку ЄС: інтерв’ю Зеленського La Repubblica
Про війну, зустріч із Путіним і підтримку ЄС: інтерв’ю Зеленського La Repubblica
Зеленський пропонує провести зустріч з Путіним у Ватикані
Зеленський пропонує провести зустріч з Путіним у Ватикані
У президента є юридична підстава розпустити Верховну Раду – Стефанчук
У президента є юридична підстава розпустити Верховну Раду – Стефанчук
На Донбасі та в Криму воювало понад 250 іноземців – Офіс генпрокурора
На Донбасі та в Криму воювало понад 250 іноземців – Офіс генпрокурора
Підрив авто з військовими на Донбасі: названо ім’я загиблого бійця ЗСУ
Підрив авто з військовими на Донбасі: названо ім’я загиблого бійця ЗСУ
Загроза не зникла: Кулеба про відведення військ РФ від кордону України
Загроза не зникла: Кулеба про відведення військ РФ від кордону України
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка