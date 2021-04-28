Кремль відмовляється зустрічатись із Зеленським на нейтральній території

У Кремлі вже відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Так, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він наразі не знає, чи готовий президент Росії зустрітися на нейтральній території. За його словами, Москва нібито не отримувала офіційної пропозиції від Києва.

Окрім того, у Кремлі вкотре наголосили, що говорити про війну на Донбасі, Путін із Зеленським не буде.

Водночас Росія традиційно відхрещується від бойовиків ОРДЛО. Адже у російській владі заявляють, що РФ не є учасником конфлікту, тож і про мир Україна має говорити з ватажками бойовиків.

Між тим Путін каже, що обговорювати відповідну тему готовий лише у Нормандському форматі. Натомість, за словами Пєскова, про двосторонні відносини поспілкуватися не проти і в Москві.

Також у Кремлі заявили, що не дозволять Києву повернути контроль над кордоном і окупованими районами Донбасу без проведення там місцевих виборів та амністії терористів.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися із Володимиром Путіним у Ватикані. Про це він сказав одному іноземному виданню.

На думку глави держави, ця зустріч необхідна для припинення війни на Донбасі. А Ватикан — це ідеальне місце для діалогу про мир.

Зеленський наголосив, що зустріч із президентом РФ обов’язково відбудеться. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах, а також коли і де будуть погоджені кроки, які прискорять мир, – це відкриті питання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.