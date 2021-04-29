Для переговорів президента України Володимира Зеленского та президента РФ Володимира Путіна розглядається Єрусалим та Відень, повідомило поінформоване джерело журналу НВ.

Співрозмовник також заявив, що узгодження порядку денного, місця зустрічі та інших деталей вже почалося, але активна фаза підготовки стартує після травневих свят.

За його словами, Відень і Єрусалим підходять з точки зору безпеки та гарантування рівноправності сторін.

– Зараз ЗМІ активно обговорюють, що ми запропонували Ватикан, але це була відповідь на питання італійських журналістів: чи міг Ватикан стати таким місцем. Теоретично, звичайно, міг. Фактично, реалізувати складніше, – розповів інформатор.

Зустріч Зеленського і Путіна

28 квітня у Кремлі відреагували на пропозицію президента України зустрітися на нейтральній території.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не знає, чи готовий президент РФ зустрітися на нейтральній території. За словами Пєскова, Москва нібито не отримувала офіційної пропозиції від Києва.

Також у Кремлі наголосили, що не будуть обгроворювати ситуацію на Донбасі.