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Факты / Украина / Политика

Дипломатический пинг-понг: быть ли встрече Зеленского и Путина

Зеленський і Путін
Валерий Литонинский Журналист

Владимир Зеленский снова захотел заглянуть в глаза Владимиру Путину прямо в разгар стягивания российских войск к украинским границам и предложил встретиться лично на Донбассе.

Путин ответил, что ждет Зеленского в Москве в любое удобное для него время.

Еще среди мест для встречи уже фигурировали Израиль и Ватикан.

Пока не понятно, чего в таком обмене подачами больше – дипломатической игры или реальных перспектив переговоров.

Красные линии

Дискуссия о встрече президентов Украины и России сразу вышла в публичную плоскость.

Зеленский выступил с предложением о встрече с Путиным в специальном видеообращении.  Ответ хозяина Кремля больше походил на троллинг.

Президент РФ затянул старую пластинку о том, что по поводу Донбасса украинской власти нужно разговаривать с главарями боевиков, а если Зеленский хочет говорить о двусторонних отношениях России и Украины, то пусть приезжает в Москву.

Причем темы для обсуждения Путин назвал такие, которые явно отпугнули бы украинские сторону – отношение к РПЦ и ее разрушению, к русскому языку  и к российским гражданам,  проживающим в Украине.

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По сути, это было откровенным хамством. Ведь обсуждать темники российской пропаганды президент Украины не собирается. Но на Банковой ухватились за сам факт публичного диалога.

Зеленский уже говорит, что все идет к тому, что эта встреча состоится, и ему не важно, где говорить, а важно — о чем.

Президент даже поручил главе своего офиса Андрею Ермаку прорабатывать варианты для организации переговоров, а тот уже успел окрестить их историческими.

В Кремле только отвечают, что никакой конкретики о встрече нет.

Россия четко дала понять, что о Донбассе можно говорить в Нормандском формате, а вопрос оккупации Крыма там, в принципе не замечают.

Киев ни при каких обстоятельствах не будет вести прямые переговоры с боевиками. Потому что войну ведет Россия, и без Кремля ее бы просто не было. Это своеобразные красные линии с обеих сторон, от которых можно оттолкнуться.

Понятно, что ехать в Москву на переговоры для Зеленского априори проигрышная история и слабая позиция, которую российская пропаганда представит, как приезд на поклон к царю.

— Мы говорим, что Россия ведет военную агрессию против Украины. В такой ситуации переговоры на высшем уровне проводятся или в месте проведения боевых действий, как предлагал Зеленский, или на нейтральной территории. В случае вооруженной агрессии официальный визит украинского лидера в Москву невозможен, — объясняет политолог Петр Олещук.

Нейтральных территорий уже предложили массу, но похоже это скорее на игру в города, чем на реальное обсуждение площадки для переговоров.

Ради чего

Тем не менее на Банковой все еще считают, что только во время прямых переговоров с Путиным можно достичь какого-то конкретного результата –  обмена пленными, прекращения огня и так далее.

— Это стремление продемонстрировать вхождения в клуб президентов, готовность наедине убедить хозяина Кремля в собственном видении, — комментирует мотивы действий Зеленского политолог Евгений Магда.

Но зачем какие-либо переговоры самому Путину?

Игрой мускулами возле украинской границы он уже добился того, что ему позвонил сам президент США Джо Байден и предложил встретиться, тут уже как-то не до Зеленского.

— Сейчас Россия пошла на отвод войск. Худшего не произошло, потому что была активная позиция и Украины, и наших международных партнеров. Но мы не знаем, что произошло за кулисами. Удалось ли Путину что-то выторговать? Самая первая мысль — про Северный поток-2, — поясняет глобальные расклады вокруг возможной встречи Зеленского и Путина политолог Алексей Гарань.

Гарань добавляет, Путин хочет отмены американских санкций. Байден же заинтересован в том, чтобы улучшить отношения с ЕС. А Макрон и Меркель хотят достроить Северный поток-2. То есть здесь игра продолжается.

Поэтому для Украины важно рассматривать переговоры с Россией как составляющую стратегической дискуссии между Западом и Москвой, отмечают эксперты. Чтобы не остаться один на один с российским медведем.

Дипломат Константин Елисеев подчеркивает, что встреча Зеленский-Путин ложиться в контекст саммита Байден-Путин в июне и дискуссий высокого уровня по русскому вопросу в Евросоюзе и НАТО.

Джо Байден Володимир Зеленський

Он добавляет, что принципиально важно скоординировать подходы с основными партнерами, в частности во время запланированной на начало мая встречи Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также контактов с канцлером ФРГ, президентом Франции, премьер-министром Великобритании и т. д.

Путин, в случае чего, должен понимать, что напротив него сидит не только президент Украины, но и представитель коллективного демократического западного мира.

В противном случае у Украины могут быть проблемы, ведь любые переговоры с Россией не обходятся без провокаций и шантажа.

— В арсенале Кремля, несомненно, будут заготовлены фишечки и, наверное, в соседней комнате уже зарезервированы стулья для главарей террористов из ОРДЛО. Я помню встречу Путина с армянским визави в 2013 году. Досье от КГБ и, как следствие, отказ Еревана от Евроассоциации, — прогнозирует Елисеев.

Елисеев добавляет, что  переговорная тактика Путина будет заключаться в том, чтобы сломать и дискредитировать Зеленского, а в его лице и всю Украину

Скандалы могут начаться хотя бы с того, на каком языке говорить двум лидерам — русском или украинском.  Это в нынешней ситуации также имеет значение, ведь точно может быть использовано российской пропагандой.

Да и вообще готовность Кремля к диалогу пока выглядит достаточно эфемерно.

Есть слова в духе – приезжайте, поговорим. Но и от рычага давления в виде наращивания военного присутствия Москва вряд ли отказалась.

Летом Украина будет праздновать 30-летие Независимости и открывать Крымскую платформу – чем не повод снова позвенеть оружием у наших границ.

Фото: Офис президента, Depositphotos

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