Увольнение Коболева вызывает вопросы — посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила обеспокоенность увольнением руководства НАК Нафтогаз-Украины.

По ее словам, такой шаг может навредить инвестиционной активности Соединенного Королевства.

— Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы, — написала Симмонс на своей странице в социальной сети Twitter.

Британский посол подчеркнула, что для улучшения инвестиционной привлекательности официальный Киев должен проявить прозрачность при назначении руководства госпредприятий и политическую незаангажированность топ-менеджмента.

Увольнение Андрея Коболева

28 апреля народный депутат от Слуги Народа Ольга Василевская-Смаглюк на своем канале в Telegram сообщила о решении акционеров НАК Нафтогаз Украины прекратить полномочия главы правления Андрея Коболева и членов набсовета госкорпорации.

Место Коболева занял Юрий Витренко, временно исполнявший обязанности министра энергетики.

Согласно постановлению Кабмина, к увольнению привели неудовлетворительные финансовые показатели Нафтогаза.

Источник: посольство Великобритании

Фото: Facebook Андрей Коболев