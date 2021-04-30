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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Увольнение Коболева вызывает вопросы — посол Великобритании

Андрій Коболев

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила обеспокоенность увольнением руководства НАК Нафтогаз-Украины.

По ее словам, такой шаг может навредить инвестиционной активности Соединенного Королевства.

— Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы, — написала Симмонс на своей странице в социальной сети Twitter.

Британский посол подчеркнула, что для улучшения инвестиционной привлекательности официальный Киев должен проявить прозрачность при назначении руководства госпредприятий и политическую незаангажированность топ-менеджмента.

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Увольнение Андрея Коболева

28 апреля народный депутат от Слуги Народа Ольга Василевская-Смаглюк на своем канале в Telegram сообщила о решении акционеров НАК Нафтогаз Украины прекратить полномочия главы правления Андрея Коболева и членов набсовета госкорпорации.

Место Коболева занял Юрий Витренко, временно исполнявший обязанности министра энергетики.

Согласно постановлению Кабмина, к увольнению привели неудовлетворительные финансовые показатели Нафтогаза.

Источник: посольство Великобритании

Фото: Facebook Андрей Коболев

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