Управление должно быть без политики: что мир думает об увольнении Коболева

США и послы Большой семерки отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза. В Государственном департаменте США намекнули, что следует уважать корпоративное управление и отметили, что прозрачные назначения в энергетическом секторе — это ключ к реформам в Украине.

Кадровые изменения Нафтогазе прокомментировали и послы Большой семерки — в частности, отметили, что эффективное управление государственными предприятиями должно происходить без политического вмешательства.

Сам же Андрей Коболев заявил, что будет обжаловать свое увольнение.

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Увольнение Коболева

28 апреля стало известно об увольнении Андрея Коболева. Он занимал эту должность более семи лет. Вместо него Кабинет министров назначил главой Нафтогаза Юрия Витренко.

В компании смену руководства назвали “юридической манипуляцией”. Сам Коболев заявил, что весть об увольнении узнал из новостей.

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