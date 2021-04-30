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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Через звільнення Коболєва виникають питання – посол Великобританії

Андрій Коболев

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс висловила стурбованість через звільнення керівництва НАК Нафтогаз-України.

За її словами, такий крок може зашкодити інвестиційній активності Сполученого Королівства.

– Через звільнення керівництва Нафтогазу виникають серйозні запитання, – написала Сіммонс на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Британський посол зазначила, що для поліпшення інвестиційної привабливості офіційний Київ повинен забезпечити прозорість призначення керівництва держпідприємств і політичну незаангажованість топ-менеджменту.

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Звільнення Андрія Коболєва

28 квітня народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк на своєму каналі в Telegram повідомила про рішення акціонерів НАК Нафтогаз України припинити повноваження голови правління Андрія Коболєва і членів наглядової ради держкорпорації.

Місце Коболєва зайняв Юрій Вітренко, який тимчасово виконував обов’язки міністра енергетики.

Згідно з постановою Кабміну, до звільнення призвели незадовільні фінансові показники Нафтогазу.

Джерело: посольство Великобритании

Фото: Facebook Андрій Коболєв

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