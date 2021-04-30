Слуга народа не рассматривает вопрос отставки правительства Шмыгля — Корниенко

Депутаты фракции Слуга Народа в Верховной Раде не обсуждают возможности отправки в отставку правительства Дениса Шмыгаля.

В частности, не рассматривается увольнение министра финансов Украины Сергея Марченко, рассказал первый замглавы СН Александр Корниенко.

— Ходит множество слухов о возможных изменениях состава Кабмина. Однако по состоянию на сегодняшний день нет ни единого предложения по замене какого-либо министра, которое поддержали бы 226 депутатов, — подчеркнул Корниенко.

По его словам, проект постановления об увольнении Марченко на рассмотрение Рады внесли отдельные представители Слуги Народа.

Изучив вопрос более досконально, авторы документа его отозвали, написав соответствующее заявление на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Возможная отставка Максима Степанова

Накануне глава фракции СН Давид Арахамия сообщил о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Соответствующий вопрос будет обсуждаться на заседании фракции, запланированном на десятые числа мая.

Арахамия также отметил, что внеочередное заседание Рады по вопросу отставки Степанова, которое инициировали депутаты фракции Голос, проводить не будут.

Источник: Слуга Народа