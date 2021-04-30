Слуга народу не розглядає питання відставки уряду Шмигаля – Корнієнко

Депутати фракції Слуга Народу у Верховній Раді не обговорюють можливість відправки у відставку уряду Дениса Шмигаля.

Зокрема, не розглядається звільнення міністра фінансів України Сергія Марченка, розповів перший заступник голови СН Олександр Корнієнко.

– Ходить багато чуток щодо можливих змін у складі Кабміну. Однак станом на сьогодні немає жодної пропозиції по заміні будь-якого міністра, яку б підтримали 226 депутатів, – зазначив Корнієнко.

За його словами, проект постанови щодо звільнення Марченко на розгляд Ради внесли окремі представники Слуги народу.

Вивчивши питання більш детально, автори документу його відкликали, написавши відповідну заяву на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Можлива відставка Максима Степанова

Напередодні глава фракції СН Давид Арахамія повідомив про можливу відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Відповідне питання буде обговорюватися на засіданні фракції, запланованому на десяті числа травня.

Арахамія також зазначив, що позачергове засідання Ради з питання відставки Степанова, яке ініціювали депутати фракції Голос, проводити не будуть.

Джерело: Слуга Народу