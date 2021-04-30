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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина

Юлия Гришина

ВСК Верховной Рады по оценке состояния деятельности Укрзализныци признала работу набсовета и правления госпредприятия неудовлетворительной.

Кабинету министров было рекомендовано уволить руководство УЗ, сообщила народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина.

— Оба человека, непосредственно отвечающие за работу Укрзализныци — министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления компании Иван Юрик — даже не явились на заседание, — написала нардеп.

По ее словам, Юрик и другие члены правления были признаны не соответствующими занимаемой должности ввиду своей некомпетентности.

Кроме того, правительству рекомендовано начать поиск нового состава наблюдательного совета УЗ.

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Уровень зарплат нового руководства компании будет зависеть от демонстрируемых финансовых показателей.

  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
  • ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина
ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина / 24 фотографий

Реакция Великобритании на увольнение Андрея Коболева

В среду, 28 апреля, стало известно о решении Кабинета министров уволить главу правления НАК Нафтогаз-Украины Андрея Коболева.

Правительство мотивировало прекращение сотрудничества неудовлетворительными финансовыми показателями госкорпорации.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что решение Кабмина может ухудшить инвестиционную привлекательность страны.

Источник: Facebook Юлии Гришиной

Фото: Facebook Юлии Гришиной

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