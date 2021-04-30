ВСК Верховной Рады по оценке состояния деятельности Укрзализныци признала работу набсовета и правления госпредприятия неудовлетворительной.

Кабинету министров было рекомендовано уволить руководство УЗ, сообщила народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина.

— Оба человека, непосредственно отвечающие за работу Укрзализныци — министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. председателя правления компании Иван Юрик — даже не явились на заседание, — написала нардеп.

По ее словам, Юрик и другие члены правления были признаны не соответствующими занимаемой должности ввиду своей некомпетентности.

Кроме того, правительству рекомендовано начать поиск нового состава наблюдательного совета УЗ.

Уровень зарплат нового руководства компании будет зависеть от демонстрируемых финансовых показателей.































































































ВСК рекомендовала Кабмину уволить руководство Укрзализныци — Гришина / 24 фотографий

Реакция Великобритании на увольнение Андрея Коболева

В среду, 28 апреля, стало известно о решении Кабинета министров уволить главу правления НАК Нафтогаз-Украины Андрея Коболева.

Правительство мотивировало прекращение сотрудничества неудовлетворительными финансовыми показателями госкорпорации.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что решение Кабмина может ухудшить инвестиционную привлекательность страны.

Источник: Facebook Юлии Гришиной

Фото: Facebook Юлии Гришиной