ТСК Верховної Ради з оцінки стану діяльності Укрзалізниці визнала роботу наглядової ради та правління держпідприємства незадовільною.

Кабінету міністрів рекомендовано звільнити керівництво УЗ, повідомила народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина.

– Обидві людини, які безпосередньо відповідають за роботу Укрзалізниці – міністр інфраструктури Владислав Криклій та в.о. голови правління компанії Іван Юрик – навіть не з’явилися на засідання, – написала нардеп.

За її словами, Юрика та інших членів правління визнано такими, що не відповідають займаним посадам через власну некомпетентність.

Крім того, уряду рекомендовано розпочати пошук нового складу наглядової ради УЗ.

Рівень зарплат нового керівництва компанії залежатиме від фінансових показників, які демонструватиме Укрзалізниця.































































































ТСК рекомендувала Кабміну звільнити керівництво Укрзалізниці – Гришина / 24 фотографий

Реакція Великобританії на звільнення Андрія Коболєва

У середу, 28 квітня, стало відомо про рішення Кабінету міністрів щодо звільнення голови правління НАК Нафтогаз-України Андрія Коболєва.

Уряд мотивував припинення співпраці незадовільними фінансовими показниками держкорпорації.

В свою чергу посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що рішення Кабміну може погіршити інвестиційну привабливість країни.

Джерело: Facebook Юлии Гришиной

Фото: Facebook Юлии Гришиной