Без крыш и туалетов: как выглядят маленькие станции и как их восстановит Укрзализныця
Жителям небольших населенных пунктов Украины приходится ждать поезд в ужасных условиях. На таких станциях пассажиры находятся под открытым небом, часто там нет даже туалетов.
Сейчас на балансе Укрзализныци находятся 118 вокзалов и более 2 тыс. маленьких пассажирских остановок и платформ. Полноценно их обслуживать компания не может из-за нехватки средств.
Чтобы улучшить ситуацию с ними, сейчас в Укрзализныци предлагают сдавать вокзальные комплексы в аренду, то есть в концессию (передача во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам).
Читайте: Спецрейсы в регионы красной зоны карантина: Укрзализныця опубликовала список
В концессионном соглашении четко пропишут права временных владельцев, среди которых и право открывать на вокзалах кафе, кинотеатры или магазины. И главное обязательство — улучшить залы ожидания для пассажиров.
Движение поездов во время карантина
Во время действия карантина в Украине Укрзализныця организовала спецрейсы в регионы, которые находятся в красной зоне.
Так граждане могут попасть в населенные пункты, где усилили карантин.
Другие новости о деятельности Укрзализныци читайте на Фактах ICTV.