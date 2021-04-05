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Факты / Видео / Украина / Общество

Без крыш и туалетов: как выглядят маленькие станции и как их восстановит Укрзализныця

Жителям небольших населенных пунктов Украины приходится ждать поезд в ужасных условиях. На таких станциях пассажиры находятся под открытым небом, часто там нет даже туалетов.

Сейчас на балансе Укрзализныци находятся 118 вокзалов и более 2 тыс. маленьких пассажирских остановок и платформ. Полноценно их обслуживать компания не может из-за нехватки средств.

Чтобы улучшить ситуацию с ними, сейчас в Укрзализныци предлагают сдавать вокзальные комплексы в аренду, то есть в концессию (передача во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам).

Читайте: Спецрейсы в регионы красной зоны карантина: Укрзализныця опубликовала список

В концессионном соглашении четко пропишут права временных владельцев, среди которых и право открывать на вокзалах кафе, кинотеатры или магазины. И главное обязательство — улучшить залы ожидания для пассажиров.

Движение поездов во время карантина

Во время действия карантина в Украине Укрзализныця организовала спецрейсы в регионы, которые находятся в красной зоне.

Так граждане могут попасть в населенные пункты, где усилили карантин.

Другие новости о деятельности Укрзализныци читайте на Фактах ICTV.

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