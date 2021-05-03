Верховний суд визнав протиправними дії ЦВК щодо результатів виборів на 87 окрузі

Велика Палата Верховного суду визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів у 87 одномандатному виборчому окрузі.

Також Верховний суд визнав протиправним та скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, згідно з яким Василя Вірастюка від партії Слуга народу офіційно визнали обраним народним депутатом на 87 окрузі.

Верховний суд частково задовольнив позов іншого кандидата у народні депутати на виборах у 87 окрузі – Олександра Шевченка від партії За майбутнє. Водночас суд не задовольнив його інші позови.

Громадська мережа Опора повідомляє, що одразу після оголошення цього рішення Велика палата ВС приступила до розгляду іншої справи, яка також безпосередньо стосується результатів виборів у 87 окрузі.

За цим позовом, який раніше також не задовольнив Касаційний адмінсуд, партія За майбутнє вимагала, зокрема, змусити ЦВК оголосити повторні вибори.

Довибори у Раду

22 квітня кандидата у народні депутати Василя Вірастюка від партії Слуга народу визнали офіційно обраним на 87 окрузі.

Вірастюк набрав майже на 400 голосів більше, ніж його найголовніший конкурент на цих виборах – Олександр Шевченко від партії За майбутнє.

Підрахунок голосів тривав тиждень – за цей час ЦВК визнала вибори до Верховної Ради у 87 окрузі недійсними на п’яти дільницях.

Джерело: Верховний суд