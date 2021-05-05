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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Из-за цен на коммуналку. СНБО заинтересовали владельцы энергетических и газовых компаний

Олексій Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины направил в Кабмин письмо с просьбой проанализировать и предоставить ведомству структуру собственников всех энергетических и газовых компаний страны.

Об этом говорится в документе, который отправил секретарь СНБО Алексей Данилов премьер-министру Денису Шмыгалю.

СНБО просит предоставить данные о владельцах энергетических, энергопоставляющих компаний и операторов систем распределения электроэнергии, а также газопоставляющих и газосбытовых предприятий.

Получив эту информацию, орган планирует рассмотреть вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Коммунальные тарифы в Украине

С 1 мая 2021 года в стране заработали новые тарифы на электроэнергию.

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Также стали известны базовые цены на газ, которые украинцы будут платить с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022-ого.

Подробнее о коммунальных тарифах в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: LIGA.net

Фото: УНИАН

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