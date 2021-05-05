Рада національної безпеки і оборони України направла до Кабміну лист з проханням проаналізувати і надати відомству структуру власників всіх енергетичних і газових компаній країни.

Про це йдеться у документі, який надіслав секретар РНБО Олексій Данілов прем’єр-міністру Денису Шмигаль.

РНБО просить надати дані про власників енергетичних, енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії, а також газопостачальних і газозбутових підприємств.

Отримавши цю інформацію, орган планує розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги.

Комунальні тарифи в Україні

З 1 травня 2021 року у країні почали діяти нові тарифи на електроенергію.

Також стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022-ого.

Детальніше про комунальні тарифи в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LIGA.net