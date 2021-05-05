PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Через ціни на комуналку. РНБО зацікавили власники енергетичних і газових компаній

Олексій Данилов

Рада національної безпеки і оборони України направла до Кабміну лист з проханням проаналізувати і надати відомству структуру власників всіх енергетичних і газових компаній країни.

Про це йдеться у документі, який надіслав секретар РНБО Олексій Данілов прем’єр-міністру Денису Шмигаль.

РНБО просить надати дані про власників енергетичних, енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії, а також газопостачальних і газозбутових підприємств.

Отримавши цю інформацію, орган планує розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги.

Комунальні тарифи в Україні

З 1 травня 2021 року у країні почали діяти нові тарифи на електроенергію.

Читайте
Майже 8 грн за кубометр і вище: з травня в Україні запрацювали базові річні ціни на газ

Також стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022-ого.

Детальніше про комунальні тарифи в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: LIGA.net

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка