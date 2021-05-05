Рада національної безпеки і оборони України направла до Кабміну лист з проханням проаналізувати і надати відомству структуру власників всіх енергетичних і газових компаній країни.
Про це йдеться у документі, який надіслав секретар РНБО Олексій Данілов прем’єр-міністру Денису Шмигаль.
РНБО просить надати дані про власників енергетичних, енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії, а також газопостачальних і газозбутових підприємств.
Отримавши цю інформацію, орган планує розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги.
Комунальні тарифи в Україні
З 1 травня 2021 року у країні почали діяти нові тарифи на електроенергію.
Також стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022-ого.
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Джерело: LIGA.net