Цена на газ 2021: с мая в Украине заработали базовые годовые тарифы — сколько будут платить украинцы

Стали известны базовые цены на газ, которые украинцы будут платить уже с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года. Именно на годовые, фиксированные предложения автоматически перевели всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными ценами, колебавшимися в зависимости от сезона.

Подавать дополнительные заявки не требуется. С мая кубометр топлива по умолчанию стоит одинаково ежемесячно: что зимой, что летом. Соответствующие условия, напомним, предусмотрены постановлением регулятора — НКРЭКУ.

По данным Информационно-консультационного центра ГазПравда, на конец апреля самые низкие годовые цены — от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр — предложили четыре компании.

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП Евода трейд КП Луцкводоканал, 7,89 грн — ООО Черкассыгаз сбыт и ООО Уманьгаз сбыт, 7,96 грн — Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины. По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО Волыньэлектросбыт и ООО Закарпатье Энергосбыт.

Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили ценники значительно выше: целых 13,5 грн за кубометр.

При этом цена на газ для клиентов поставщика последней надежды (ППН) в мае составляет 9,57 грн за кубометр. Поэтому всех клиентов ППН призывают выбрать рыночного поставщика и заключить с ним договор, чтобы получить более выгодные цены.

Почему газ дорожает?

Несмотря на формальное завершение отопительного сезона газ в Европе неумолимо дорожает. С начала марта цены на газовых хабах выросли на треть — до более €21 за МВт-ч.

— Экономика в Европе восстанавливается. Но вместе с этим растет спрос на газ. Соответственно растут и цены. Надеюсь, что в мае-июне они стабилизируются, — объясняет генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Среди основных факторов роста цен на природный газ в Европе специалисты называют и повышенный спрос из-за низкой температуры. Нынешний апрель выдался действительно прохладным: в среднем на три градуса ниже климатической нормы.

— Цена на европейских газовых хабах сейчас поднимается. И это связано с несколькими причинами. Во-первых, это — повышенный спрос из-за довольно прохладной погоды. Второе — это достаточно низкие запасы в хранилищах. Прогноз на осень еще более неутешительный. Скорее всего, эти цены будут еще больше расти, — констатирует координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Заготовленные на зиму объемы в хранилищах действительно использовали. По состоянию на 22 апреля ПХГ Европы были заполнены лишь на 29%. Для сравнения: в мае 2020 года в хранилищах было вдвое больше газа.

Третий фактор — повышенный спрос на газ для электрогенерации, который фиксируют на фоне уменьшения производства ветровыми электростанциями. При этом рост цен немного сдерживают стабильные поставки LNG. Однако у трейдеров есть опасения по поставкам в летний период. Некоторые из них считают, что основные поставки перейдут в азиатский регион.

Поэтому вполне вероятно, что этим летом ощутимого сезонного удешевления газа, как в прошлом году, ожидать не стоит. А вот колебания цены вверх осенью — вполне возможны. Следовательно, фиксированная базовая годовая цена для украинских потребителей действительно станет своеобразной страховкой от сезонных колебаний, говорят эксперты.

— Наличие годового продукта станет элементом дополнительной защиты для потребителя. Для того, чтобы он прогнозировал, сколько он будет тратить, и чтобы он мог совершать меры, которые позволят ему тратить меньше, — отмечает член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Опции годовой цены

Годовую цену специалисты недаром называют страховкой. Ведь, согласно решению регулятора, годовые цены на газ еще могут меняться, но только в сторону снижения. О планах пересмотреть свое годовое предложение уже с 1 мая, в частности, сообщил Megawatt.

— С мая планируем уменьшить тариф, — объяснил соучредитель онлайн-сервиса покупки газа и электроэнергии Megawatt Константин Башкаленко.

Базовые годовые предложения не предусматривают никаких предоплат. Клиенты, как и раньше, должны платить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца. Кроме того, годовые продукты так же доступны для получателей льгот и субсидий.

Альтернатива базовой цене

Годовая фиксированная цена будет базовой. Однако по желанию каждый клиент сможет изменить годовой тарифный план на любой другой. Участники рынка уже готовят ряд новых сезонных, а также годовых (не базовых) тарифных планов.

— Мы дадим все инструменты и все тарифные планы, которые потребителям будут комфортны. У тех, кто может купить заранее — будет одна цена. Кто-то хочет свои расходы на каждый месяц разделять на равные части. Кто-то хочет просто фиксированный тариф. Для каждого клиента будет свой продукт. Все зависит от желаний клиента, — объясняет директор дивизиона Розничный бизнес Группы Нафтогаз Максим Рабинович.

При этом потребители, как и раньше, будут иметь право менять не только тарифный план, но и самого поставщика. Их в стране — уже более полусотни. И каждый имеет собственные тарифные планы с разными условиями и ценами. Окончательный выбор — за потребителями.