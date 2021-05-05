Курс валют НБУ на 5 травня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 5 травня. Так, американська валюта порівняно з 30 квітня трішки здешевшала і коштує 27,73 грн. Раніше курс був 27,75 грн/1$.
НБУ також встановив офіційний курс євро на рівні 33,51 грн. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з 30 квітня.
Також польський злотий трішки втратив свої позиції.
Окрім того, російський рубль трішки здешевшав.
Курс валют НБУ на 5 травня 2021 року:
- $1 – 27,733 грн;
- €1 – 33,5112 грн;
- 1 польський злотий – 7,3469 грн;
- 10 російських рублів – 3,6964 грн.
Тіньова економіка в Україні
Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.
Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.
Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.