Курс валют НБУ на 5 травня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 5 травня. Так, американська валюта порівняно з 30 квітня трішки здешевшала і коштує 27,73 грн. Раніше курс був 27,75 грн/1$.

НБУ також встановив офіційний курс євро на рівні 33,51 грн. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з 30 квітня.

Також польський злотий трішки втратив свої позиції.

Окрім того, російський рубль трішки здешевшав.

Курс валют НБУ на 5 травня 2021 року:

$1 – 27,733 грн;

€1 – 33,5112 грн;

1 польський злотий – 7,3469 грн;

10 російських рублів – 3,6964 грн.

Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.

Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.