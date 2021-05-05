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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Рогожінська |

Долар дешевшає: курс валют в Україні 5 травня

Долари, кредит МВФ

Національний банк України встановив курс долара на 5 травня. Так, американська валюта порівняно з 30 квітня трішки здешевшала і коштує 27,73 грн. Раніше курс був 27,75 грн/1$.

НБУ також встановив офіційний курс євро на рівні 33,51 грн. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з 30 квітня.

Також польський злотий трішки втратив свої позиції.

Окрім того, російський рубль трішки здешевшав.

Курс валют НБУ на 5 травня 2021 року:

  • $1 – 27,733 грн;
  • €1 – 33,5112 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3469 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6964 грн.

Курс валют НБУ на 5 травня 2021 в Україні

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Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП.

Детальніше про те, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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